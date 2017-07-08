Три новых объекта в Азии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в микроблоге организации.

Теперь в этом списке числится старая часть города Ахмадабад на западе Индии. Этот населенный пункт примечателен лабиринтами старых кварталов. Комплекс зданий строился вокруг внутренней улицы и закрывался на замок охраняемых ворот. Каждый район представлял собой отдельную крепость.

В Китае в список Всемирного наследия теперь входит остров Гуланъюй, где собраны памятники архитектуры колониальной культуры. В XIX веке на этом острове начали селиться европейские торговцы. Они окружали себя привычной архитектурой и строили привычные для себя дома, виллы, церкви, больницы и магазины. Остров стал чрезвычайно популярным туристическим местом. Автомобильное движение там запрещено.

Еще одно решение комитета ЮНЕСКО — внесение в список святыни Самбор Прей Кук в Камбодже.