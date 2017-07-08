Автобус с ехавшими на море в Одесскую область туристами из Западной Украины съехал в пропасть в Тернопольской области. В результате инцидента погибла женщина, передает телеканал НТК.

По информации телеканала, авария с участием автобуса из Коломыи Ивано-Франковской области произошла в субботу вечером. «Автобус Setra с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В середине находились 45 человек, в том числе дети», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телерадиокомпании.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, «есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина, ее извлекают из зажатого автобуса».