В Гданьске в субботу был госпитализирован экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса. Сын политика Ярослав Валенса сообщил журналистам, что его отец чувствует себя «к сожалению, слабым».

Пока неизвестно, когда бывшего польского президента выпишут из больницы. Валенса находится на лечении в отделении сердечно-сосудистых заболеваний Гданьской университетской клиники.

Экс-президенту Польши 73 года. В понедельник, 10 июля, Валенса намеревался принять участие в контрманифестации во время, когда сторонники правящей партии «Право и справедливость» будут проводить мероприятия, посвященные авиакатастрофе президентского самолета в 2010 году под Смоленском.