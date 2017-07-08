Вопрос о компенсации Гамбургу за ущерб от акций протеста, накрывших город на фоне саммита G20, начнут решать уже завтра, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я думаю, что мы должны сейчас, закрыв саммит, сначала посмотреть, каков ущерб. Город Гамбург сможет посчитать его очень быстро. Тогда в понедельник или, я считаю, уже завтра, я говорила с (главой минфина) Вольфгангом Шойбле на встрече, сенат и правительство свяжутся, и мы посмотрим, что можно сделать», — сообщила Меркель.

Ранее полиция города, который в этом году принимал саммит «двадцатки», заявила о двух сотнях правоохранителей, которые пострадали в результате столкновений с протестующими. Задержаны более 80 участников протестных акций, 19 человек арестованы.