Председатель КНР Си Цзиньпин предложил запустить 100-дневный план действий по улучшению сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами. Этими мыслями он поделился во время двусторонней встречи с Дональдом Трампом на полях G20.

Китайский лидер призвал Трампа к совместным усилиям по поддержанию отношений на должном уровне и к координации в международных делах.

«Крепкие отношения между Китаем и США благоприятствуют стабильности всего мира», — цитирует агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина.