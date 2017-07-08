Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве увеличилось до двух человек, еще семеро получили травмы.

«Пострадали семь человек, из них трое от госпитализации отказались, другие трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14 лет. Два человека погибли, женщина 1972 года рождения и мужчина, его анкетные данные устанавливаются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в жилом доме в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия между этажами.