Фронтмен культовой русской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поскользнулся и упал на сцене фестиваля «Нашествие».

Падение подвигло музыканта на активное общение с публикой, пишет «Газета.ru». «Шлепнулся просто… скользко было. Надо было что-то сказать по этому поводу», — сказал Кинчев, комментируя свое падение. Фестиваль «Нашествие» проходит в Завидово с 7 по 9 июля.

На сцене «главного приключения лета» уже выступили такие легендарные группы, как «Сплин», «Пилот» и «Кипелов». Сегодняшнюю программу завершит выступление группы «Браво».