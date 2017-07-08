Футболисты, тренерский состав и административные штабы столичного футбольного клуба «Спартак» получили золотые медали чемпионата России текущего сезона, передает ТАСС. Церемония вручения состоялась в субботу в Москве.

Медали «Спартаку» вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, также в торжественной церемонии приняли участие глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Это десятая победа столичного футбольного клуба на чемпионате России.