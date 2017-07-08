Полиция задержала в Москве в субботу около 70 волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

«В субботу на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка 70 человек», — заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ТАСС, в настоящее время в отношении нарушителей составляются административные протоколы.