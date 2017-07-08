Президент РФ Владимир Путин подвел итоги саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Глава государства выразил уверенность, что российской стороне удастся выстроить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча на Эльбе

Владимир Путин рассказал журналистам о первой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По словам российского лидера, «телевизионный Трамп» заметно отличается от реального. «Конкретный абсолютно» — так охарактеризовал своего американского коллегу президент РФ. Владимир Путин отметил, что глава США внимательно слушает собеседника и быстро анализирует информацию. — Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить хотя бы частично тот уровень взаимодействия, который нам нужен, — отметил российский лидер. Как оказалось, в ходе беседы Дональд Трамп интересовался подробностями взаимоотношений России с предыдущей администрацией, во время президентства Барака Обамы. Спросил он и о «вмешательстве» России в американские выборы — и, по словам Владимира Путина, остался полностью удовлетворен полученными ответами. Беседа длилась почти два с половиной часа вместо запланированных 30 минут. Обсудить успели Украину, Сирию и двусторонние отношения. Владимир Путин отметил, что позиция США по вопросу сирийского урегулирования стала более прагматичной, а договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии российский лидер и вовсе назвал прорывом. При этом он еще раз подчеркнул, что самое главное — обеспечить территориальную целостность Сирии.

Украинский кризис

С Дональдом Трампом Владимир Путин договорился и об организации прямого контакта по украинской проблеме через специальных представителей.

— Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов — я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден — наши интересы полностью совпадают. Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых там политических кругов сегодняшней Украины, — подчеркнул глава государства.

По словам президента, у нынешней украинской власти остался лишь один «торговый ресурс» — русофобия.

Ситуацию на Украине российский лидер также обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время совместного завтрака на второй день саммита, 8 июля.

Против санкций

В ходе рабочих заседаний в Гамбурге обсуждалась борьба с протекционизмом. Владимир Путин вновь заметил, что Россия выступает против санкций.

— Есть факторы, которые не способствуют развитию экономики, в том числе мировой, и в еврозоне, и в России — это те самые нелегитимные ограничения… Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, чтобы работать в рамках правил ВТО, — сказал российский лидер.

Обсуждали на саммите «двадцатки» и крупные мировые экономические проблемы. — Мы продолжили тему, которая, кстати, начата еще в Петербурге. Это работа с отмыванием денег и всё, что связано с «налоговыми гаванями» и уходом от налогообложения. Вещь чрезвычайно важная и имеет практическое значение, — отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что была затронута и другая важная тема — борьба с террором, отслеживание денежных потоков с целью предотвращения финансирования терроризма.

Про экономику Несмотря на то что основной темой пресс-конференции российского лидера было подведение итогов саммита, не обошлось без вопросов и об отечественной экономике. Отвечая на них, президент подчеркнул, что, несмотря на трудности в мировой экономике, в России наблюдается устойчивый рост. — Российская экономика, совершенно определенно можно это сказать, вышла из рецессии. Мы растем третий, вот уже, наверное, скоро будет четвертый квартал. В мае рост российской экономики превысил 3% — 3,1%. Думаю, что у нас будет в среднем по 2017 году процента два роста, — сказал глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что это будет также «заметный вклад и в рост мировой экономики». Он отметил, что план дальнейшего экономического развития страны должен основываться на версии российского правительства — кабмин уже проделал большую работу по подготовке плана развития РФ. Однако в перспективе президент не исключает того, что для развития экономики будут использованы и элементы других планов, над которыми также ведется работа.

Навстречу 2018 году

Корреспондент «Известий» поинтересовался у российского лидера, не намерен ли он проехать на новом представительском автомобиле проекта «Кортеж» на официальном мероприятии — например, на инаугурации президента в 2018 году. Глава государства подтвердил, что ознакомился с этой машиной, но не обкатывал ее.

— Нет, пока [такого намерения] не возникло. Потому что она еще не готова, — ответил Владимир Путин. — Вы сами поездите на машине, которая не готова, а потом покатаетесь, я посмотрю, как это происходит, и вместе с вами еще ее испытаем.

Ну а в целом саммит G20 российский президент назвал «полезным» — в первую очередь для стабилизации мировой экономики. Участники «двадцатки» договорились об определении принципов ее выравнивания — и это самое главное.