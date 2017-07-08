В честь российского Дня семьи, любви и верности проживающие в Болгарии пары, отметившие свой 25-летний юбилей, были удостоены наград от правительства Москвы. Официальную церемонию вручения провели посол России в Болгарии Анатолий Макаров и генеральный консул России в Варне Сергей Лукьянчук.

«Сегодняшний день в жизни нашего государства стал важным праздником. Он дает возможность всем нам показать свое отношение и любовь к близким», — заявил Макаров.

Всего на торжественной церемонии медали были вручены 24 болгаро-российским семьям и соотечественникам, которые постоянно проживают в Болгарии. Среди них самые продолжительными отношениями стал пример семьи Костадина и Нины Димитровых, которые прожили рука об руку 58 лет.

Как отмечает ТАСС, мероприятие состоялось в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия».