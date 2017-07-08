Турция остановила ратификацию Парижского соглашения по климату из-за решения Соединенных Штатов о выходе из него, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

«После шагов, предпринятых США, ратификация Парижского соглашения в турецком парламенте была остановлена», — сказал турецкий президент, добавив при этом, что страна не ратифицирует договор без гарантированного освобождения Турции как развивающей страны от санкций, предусмотренных соглашением. Эрдоган предупредил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об этом решении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о решении страны выйти из Парижского соглашения по климату, предложив заключить более справедливый к США договор.