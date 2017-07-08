Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова из-за того, что спектакль еще не готов и его рано показывать зрителям.

«Спектакль перенесли из-за того, что он «сырой». Сейчас непонятно, когда его можно будет показать публике», — заявил источник в ГАБТе, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее сообщалось о том, что премьера балета откладывается на неопределенный срок.

Музыку к балету написал композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф — Кирилл Серебренников, хореографию ставил Юрий Посохов.

Напомним, танцовщик Рудольф Нуреев работал в труппе Театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.