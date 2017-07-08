Германия совершает политическое самоубийство, считает президент Турции. Об этом турецкий лидер заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки».

«Нельзя говорить о политических свободах здесь. Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает», — прокомментировал Эрдоган отказ немецких властей дать ему возможность выступить перед соотечественниками в Гамбурге.

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль сообщил, что встреча Эрдогана с турками, проживающими в Германии, не соответствует повестке саммита G20.