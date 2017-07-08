В прохождение первого участка международного ралли-рейда «Шелковый путь», стартовавшего в поселке Быковка Воротынского района Нижегородской области и завершившегося в деревне Стрелецкая в Чувашии, внесла свои коррективы погода.

Помимо затяжных осадков и аномально холодной летней погоды, в субботу спортсменов встретил сильный дождь. По словам организаторов, такие условия пока позволяют проходить трассу.

Как информирует ТАСС, первое место занял экипаж чеха Мартина Коломы из команды Tatra Buggyra Racing. Спортсмен преодолел спецучасток длиной 61,43 км за 49 минут 43 секунды.

Старт международного ралли «Шелковый путь-2017» состоялся 7 июля на Красной площади в Москве. Финиш запланирован в одной из древних столиц Китая — городе Сиань 22 июля. Общая протяженность гонки составит 9599 км.