Вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил надежду, что российские футболисты смогут занять лидирующие позиции в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги.

«Большие ожидания от нового сезона, потому что он последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы была большая конкуренция, чтобы доминировали наши российские игроки и чтобы сезон подарил нам много радости», — заявил Мутко.

Напомним, сезон РФПЛ стартует 15 июля. Он станет последним крупным спортивным мероприятием перед Чемпионатом мира — 2018 года.