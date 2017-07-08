Существует общая заинтересованность в хороших, честных и искренних каналах для диалога России и США, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

«Проблемы между Россией и США могут быть решены только совместно. Касаются ли они Сирии, касаются ли они разоружения, мы также обсуждали тему Северной Кореи... Но хорошие, честные и искренние каналы для диалога между США и РФ могут идти только на пользу всем», — считает Меркель.