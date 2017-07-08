Украинские спасатели ведут поиски еще одного человека на месте взрыва в жилом доме в Киеве. Власти города обещают предоставить всем пострадавшим временное жилье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

По предварительным данным киевских правоохранителей, в субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева из-за обрушения межэтажного перекрытия. Сообщается, что в результате инцидента погибла женщина, еще шесть человек пострадали. На данный момент на месте происшествия работают спасатели. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.