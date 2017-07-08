Как минимум пять человек стали жертвами обстрела индийской армией подконтрольных Пакистану территорий в спорных штатах Джамму и Кашмир, сообщил в субботу заместитель главы округа Пунч Раджа Тахир Мумтаз.

По его информации, «мощный обстрел из огнестрельного и артиллерийского оружия в различных районах секторов Аббаспур и Хаджира» начался в 5.30 утра (3.00 мск). Чиновник отметил, что жертвами обстрела стали пять человек, четыре из которых — женщины. Еще порядка 10 человек получили ранения. По данным пакистанской стороны, это был самый мощный обстрел за несколько последних месяцев.