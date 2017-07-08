Президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то что ситуация вокруг Катара может повлиять на экономику и безопасность всего региона, он не обсуждал эту проблему с участниками саммита «большой двадцатки».

«Эта проблема не обсуждалась. Она, конечно, достаточно острая, региональная проблема, и она может повлиять на определенные процессы и в экономике, и в энергетике, и с точки зрения безопасности в регионе», — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, уточнив также, что ни с кем данный вопрос не обсуждал.