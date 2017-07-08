Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова Рекса Тиллерсона о политическом будущем президента сирийской республики Башара Асада, заявив, что никто в администрации США не может определять политическое будущее сирийского руководства.

«Он (Рекс Тиллерсон — «Известия») все-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

Российский политик также напомнил, что госсекретарь США — «уважаемый человек и российский орденоносец».