Российский лидер Владимир Путин пошутил в ответ на жалобу американских журналистов, что Белый дом не предоставляет им комментариев по поводу их разговора с лидером США Дональдом Трампом. В ходе этого диалога обсуждалось «российское вмешательство» в американские выборы.

На пресс-конференции журналист из США пожаловался, что Белый дом не предоставляет никаких комментариев о диалоге.

«Мы им устроим, укажем», — пошутил Путин. Кроме того, президент РФ указал на некорректность пересказа диалога с Трампом для СМИ. «Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен», — сказал Путин.