Итоговая декларация саммита G20, которую огласила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции, определила страны, которые примут «большую двадцатку» в ближайшие три года.

Сообщается, что в 2018 году G20 пройдет в Аргентине, в 2019 году лидеров «двадцатки» впервые в истории примет Япония, а в 2020-м страны саммита соберутся в Саудовской Аравии.

По итогам саммита страны G20 договорились о совместном противодействии вызовам мировому сообществу, а также заявили о готовности бороться с терроризмом, бедностью, голодом. «Мы настроены противостоять общим вызовам мировому сообществу, в том числе терроризму, перемещению (лиц), бедности, голоду, угрозам здоровью, решать проблему создания рабочих мест, климатических изменений, энергетической безопасности, неравенства, в том числе гендерного», — говорится в итоговом коммюнике.