Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в законодательстве России необходимо для профилактики прописать понятие «кибертерроризм».

«Наверное, пришло время инициировать соответствующие изменения в российское законодательство. Я имею в виду прежде всего статью 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Не исключаю даже внесения в нее понятия «кибертерроризм». Во всяком случае, это будет иметь профилактический эффект», — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, России также необходимо инициировать обсуждение проблемы кибертерроризма в рамках Совбеза ООН.