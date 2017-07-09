История в датах: 9 июля
20 лет назад, 9 июля 1997 года, российское правительство утвердило бланк паспорта гражданина Российской Федерации, сам паспорт на основании этого постановления правительства был введен в обращение с 1 октября того же года
9 июля 79 лет исполняется Лии Ахеджаковой, российской актрисе театра и кино, прославившейся в том числе своей ролью в фильме «Служебный роман»
9 июля 1938 года противогазы впервые стали доступны простому населению. В этот день 35 млн этих изделий поступили в британские магазины. На фото: британский мужчина, разглядывающий витрину магазина, 1938 год
9 июля 1900 года британская королева Виктория одобрила закон об образовании Австралийской федерации. На основании этого закона в январе 1901 года будет образовано новое государство — Федерация Австралия. На фото: город Сидней, 2016 год