Президент Франции Эммануэль Макрон повторил, что решение США выйти из Парижского соглашения по климату является ошибкой. Политик отметил, что 19 стран G20 подтвердили свою приверженность данным обязательствам.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, оно было «крайне нечестным» по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам. Кроме того, это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.

Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.