Макрон: решение США выйти из климатического соглашения является ошибкой
Президент Франции Эммануэль Макрон повторил, что решение США выйти из Парижского соглашения по климату является ошибкой. Политик отметил, что 19 стран G20 подтвердили свою приверженность данным обязательствам.
Напомним, в июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, оно было «крайне нечестным» по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам. Кроме того, это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.
Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.