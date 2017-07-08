Президент России Владимир Путин заявил о том, что в Сирии важно обеспечить территориальную целостность страны, взаимодействие зон деэскалации между собой и Дамаском.

Российский лидер отметил, что ему удалось обсудить урегулирование ситуации в Сирии сразу с несколькими партнерами по G20 и прийти к определенным договоренностям.

Таким образом, Путин считает, что договоренности о южной зоне деэскалации в САР стали определенным прорывом в работе с президентом США Дональдом Трампом.

«Вчерашняя договоренность по южной зоне деэскалации — это, вы знаете, кто бы как ни реагировал, могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом», — подчеркнул Путин.

«Если нам удастся это сделать, то тогда мы создадим, безусловно, хорошую базу, предпосылки для решения сирийской проблемы политическими средствами», — добавил политик.

Путин также сообщил, что крайне подробно обсудил зоны деэскалации на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита.