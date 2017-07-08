Интересы российского и украинского народов полностью совпадают, за исключением интересов нынешнего киевского руководства, считает президент России Владимир Путин.

По мнению Путина, действующая власть в Киеве пытается разъединить народы двух стран. «Интересы России и Украины и интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, совпадают. Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины», — заявил российский лидер в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Гамбурге.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем налаживании ситуации на Украине и в улучшении двусторонних отношений.