Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 ответил на вопрос об Алексее Навальном и заявил, что есть смысл вести диалог с президентского уровня только с теми, кто предлагает конструктивную повестку.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера», — заявил российский лидер.

«Если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога», — добавил Путин.