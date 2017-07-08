Российский президент Владимир Путин высоко оценил состоявшийся диалог со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча двух лидеров проходила в чрезвычайно дружелюбной атмосфере.

Согласно комментарию Путина, в личном общении Трамп очень отличается от телевизионного образа. Он очень конкретный и быстро реагирующий человек.

Российский президент подчеркнул, что личные отношения с президентом США установлены. В общении с журналистами Путин отметил, что взаимодействие с Трампом поможет решить многие острые международные вопросы.