Леворадикальный «Чёрный блок» сформировался в Гамбурге на проходящей демонстрации «G20 - не добро пожаловать!», сообщила немецкая полиция в Twitter.

«Черный блок» - неформальное объединение леворадикальных активистов, которые отрицают институты государственной власти, а также различные «капиталистические структуры» (банки, торговые сети).

Название связано одеждой активистов, которая всегда черного цвета. При этом лица участников закрыты шарфами, платками, балаклавами и темными очками, на головы надвинуты капюшоны.

По данным контрразведки ФРГ, в «Черный блок» входит 8,5 тыс. человек.