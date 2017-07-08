Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не попадал в ДТП в Абхазии и не был после этого госпитализирован, заявила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.

«Бибилов ни в какую аварию не попадал, он завершил свой визит в Абхазию и в настоящее время возвращается домой со всей делегацией», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что в аварию попала одна из машин, которая двигалась отдельно от кортежа.

Бибилов прибыл в Сухум в пятницу, во время встречи с главой Абхазии Раулем Хаджимбой были достигнуты договоренности расширять сотрудничество между странами в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Напомним, ранее источник «Интерфакса» в медицинских кругах сообщал, что кортеж главы Южной Осетии попал в ДТП в Абхазии и был госпитализирован. Сообщалось также, что угрозы жизни главы республики нет, но сильно пострадали двое охранников, которых прооперировали.