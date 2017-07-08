Президент России Владимир Путин считает чрезвычайно важными и имеющими практическое отражение вопросы, которые рассматриваются в рамках саммита G20 в Гамбурге.

«Двадцатка» — это прежде всего экономический форум, хотя много вопросов политического характера возникает и смежных, но все-таки основная тема — это развитие мировой экономики, и именно этому уделялось основное внимание», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Российский лидер также сообщил, что страны G20 договорились об определении принципов устойчивости экономики и работы по единым стандартам.