Россия и США создадут совместную рабочую группу, которая будет отвечать за контроль и обеспечение безопасности в киберпространстве, заявил в субботу глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Хакерские атаки против целого ряда стран, в том числе и против РФ, привели к сбоям сетевой инфраструктуры, показали высокую зависимость наших обществ от надежной и бесперебойной работы цифровых систем», — подчеркнул Никифоров. По его словам, страны G20 должны направить совместные усилия на преодоление конфликтов в виртуальной сфере. «Договорились с США создать рабочую группу о совместной работе по контролю киберпространства и обеспечения безопасности в нем», — написал глава Минкомсвязи на своей странице в Twitter.

Первая встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита «большой двадцатки».