Арестованный в Италии выходец из Чечни 38-летний Эли Бомбаталиев готовился совершить теракт, сообщает ТАСС.

По словам итальянских следователей, сведения они получили после прослушивания телефонных разговоров подозреваемого. К совершению теракта Бомбаталиев склонял проживавшую в Неаполе 49-летнюю супругу Марию Качмазову.

О нахождении экстремиста на территории Италии сообщили бельгийские спецслужбы, которые наблюдали за мужчиной после возвращения из Сирии, где он состоял в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В числе прочего чеченский боевик подозревается в причастности к вооруженному нападению на Дом печати в Грозном в 2014 году. На Апеннинах Бомбаталиев также занимался пропагандой радикального ислама.