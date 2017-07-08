Четыре человека, включая троих детей, погибли при пожаре в жилом доме в Болтоне, Великобритания.

Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Большой Манчестер. Огонь охватил частный дом типичной для Англии рядовой застройки.

Спастись удалось только одному мужчине. На месте трагедии погиб ребенок, позднее в больницу были доставлены пострадавшие: двое детей и женщина, спасти которых врачам не удалось.

Полиция в данный момент работает над выяснением обстоятельств катастрофы.

Британские власти принимают повышенные меры безопасности после крупного пожара в Лондоне в ночь на 14 июня в жилом многоквартирном доме Grenfell Tower («Гренфелл Тауэр»), в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали около 80 человек.