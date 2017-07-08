На саммите G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры лидеров прошли в конференц-центре «Мессе» и продолжались около 20 минут. Ранее президент Турции уже имел возможность кратко переговорить с Трампом во время сессии на тему «Глобальное развитие и торговля». В беседе принимал участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Перед этим двустороннюю встречу с Эрдоганом провел президент России Владимир Путин. Глава российского государства заявил турецкому лидеру, что во многом благодаря Турции удалось добиться прогресса в урегулировании конфликта в Сирии. Путин также сказал Эрдогану, что за время сотрудничества в Сирии был нанесен чувствительный удар по террористам в САР.