Рок-фестиваль «Нашествие», который традиционно проводится в начале июля в Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

По словам генерального директора «Мультимедиа Холдинга» (организатор мероприятия) Евгения Киселева, «безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле».

Крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.