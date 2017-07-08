Возгорание в результате удара молнии произошло в резервной установке на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке, сто шахтеров эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в регионе.

«В результате удара молнии произошло загорание резервной дегазационной установки наземного расположения. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. Он ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают горноспасатели, проверяется система вентиляции.