Федеральная антимонопольная служба России намерена обсудить с владельцами аэропортов Москвы возможность снижения цен в кафе до приемлемого уровня.

По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, на сегодняшний день цены в кафе Московского авиаузла крайне завышены, что обусловлено высокой стоимостью аренды площадей в зданиях самих аэропортов.

«Мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо», — резюмировал Артемьев, его слова приводит «Лента.ру».

Руководитель ФАС также напомнил, что ведомству уже удалось добиться прогресса в работе с аэропортами, когда была снижена стоимость часа автостоянки до «экономически обоснованных» 100–200 рублей.