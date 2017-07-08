Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов попал в больницу после ДТП в Абхазии, куда он прибыл с официальным визитом.

«Кортеж президента Южной Осетии попал в ДТП в столице Абхазии Сухуме», — сообщил источник «Интерфакса»

Он добавил, что угрозы жизни главы республики нет, но он остается в республиканской больнице в Сухуме. Сильнее во время аварии пострадали двое охранников президента, им были сделаны операции.

Власти Южной Осетии пока не прокомментировали инцидент.