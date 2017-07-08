Российский лидер Владимир Путин заверил лидеров стран G20 на саммите в Гамбурге, что РФ не вмешивалась в американские выборы.

Как сообщила в своем микроблоге российский шерпа на саммите «Большой двадцатки» Светлана Лукаш, президент Путин высказался по вопросам цифровой экономики на саммите G20. Кроме того, он упомянул о теме якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом Трампом.

«Президент Путин указал партнерам по «двадцатке» на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США», — говорится в Twitter-сообщениях Лукаш.