Установившаяся в Японии небывалая жара привела к госпитализации 600 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Токио, сообщили японские СМИ.

По данным NHK, в 45 из 47 префектур Японии было госпитализировано 608 человек. Двое из них находятся без сознания, их состояние оценивается как тяжелое. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Токио — 62 человека. Температура в столице Японии удерживается на отметке 33,7 градуса.

Однако температура воздуха в Токио не является самой высокой в стране. Так, в префектурах Гифу и Гумма столбик термометра поднялся до 36,5 градуса. В префектуре Айти зафиксирована жара в 35,9 градуса, в Киото и Фукусиме — 35,5 градуса.