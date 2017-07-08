Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон начали второй день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге с трехсторонней встречи в формате совместного завтрака. Главной его темой стало урегулирование украинского кризиса. Лидеры трёх стран договорились провести телефонный разговор в «нормандском формате», что предполагает участие в нем и президента Украины Петра Порошенко.

- Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения и обеспечить отвод тяжелых вооружений. В этом плане есть полное взаимодействие, полное согласие, - прокомментировал встречу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, - Также в ходе состоявшегося завтрака состоялся обмен мнениями по тому, где мы сейчас все находимся по внутриукраинскому урегулированию. Констатировалась серьезная пробуксовка реализаций минских договоренностей.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры стран решили организовать в ближайшее время телефонный разговор, в котором примет участие и президент Украины Петр Порошенко.

Ситуацию на Украине Владимир Путин накануне обсудил и с президентом США Дональдом Трампом во время их первой встречи, состоявшейся в рамках саммита. Стороны договорились наладить прямой контакт по этой проблеме через двух спецпредставителей. Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в Москве рассчитывают, что американский спецпредставитель в обозримой перспективе прибудет в РФ для переговоров.

По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, трехсторонняя встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель является показателем успеха российской дипломатии и внешнеполитического вектора Москвы.

- Французский президент имеет все шансы стать неофициальным лидером всего Европейского союза, и поэтому конструктивные отношения с президентом России крайне важны для него. Макрон - восходящая звезда европейской политики, а позиции Меркель в силу целого комплекса причин слабеют. Понимая это, глава Елисейского дворца всячески пытается, несмотря на свои прошлые заявления, выстроить рабочие отношения с Владимиром Путиным, - сказал Алексей Мартынов «Известиям».

Одновременно с этим политолог подчеркнул, что вопрос урегулирования украинского кризиса не стал темой всего саммита G20 – его обсуждали только в рамках нормандского формата, причем без самого Киева.

- Европейским лидерам, да и президенту США Дональду Трампу, стало предельно понятно, кто возглавляет нынешний режим на Украине. Западные лидеры больше не питают иллюзий в отношении Петра Порошенко и не ждут от него ничего хорошего. Присутствие украинского президента больше не нужно главам Франции и Германии, чтобы осуждать с Владимиром Путиным пути выхода из этого кризиса, - сказал эксперт.