Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в Старой Руссе
В Старой Руссе Новгородской области открыли обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Идея установки принадлежит ветерану Алексею Семенову.
Также был представлен музей «Полководцы Победы», который посвящен дважды Герою Советского Союза генералу армии Ивану Черняховскому.
В мероприятиях в честь Дня города воинской славы Старая Русса приняли участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, а также представители ветеранских и военно-патриотических организаций.