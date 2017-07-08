В Старой Руссе Новгородской области открыли обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Идея установки принадлежит ветерану Алексею Семенову.

Также был представлен музей «Полководцы Победы», который посвящен дважды Герою Советского Союза генералу армии Ивану Черняховскому.

В мероприятиях в честь Дня города воинской славы Старая Русса приняли участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, а также представители ветеранских и военно-патриотических организаций.