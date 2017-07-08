Глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Калининградской области Александр Цыбульский задержан при получении взятки, сообщила пресс-секретарь губернатора области Валерия Родина.

Оперативники произвели задержание регионального чиновника непосредственно в момент получения им взятки в 300 тыс. рублей. Работа Цыбульского уже продолжительное время привлекала внимание правоохранительных органов, сказала Родина «Интерфаксу».

Врио главы Калининградской области Антон Алиханов заявил, в свою очередь, что региональные власти располагают необходимыми инструментами для изобличения воров и взяточников.

«В правительстве Калининградской области коррупции не будет. Хочу особенно предупредить сотрудников правительства и подведомственных структур: любая попытка заработать на своей должности будет вести не к увольнению, а прежде всего к преследованию в уголовном порядке», — привела Родина слова Алиханова.