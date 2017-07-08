Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Оксана Блищик сообщила о том, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве погибла одна женщина, еще шестеро получили ранения.

«К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро — травмированы», — написала Блищик на своей странице в Facebook.

По словам представителя украинской полиции, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали были госпитализированы два человека.