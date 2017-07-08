Двое детей, заблудившиеся в лесу в Шимском районе Новгородской области, найдены живыми и здоровыми, сообщает следственное управление (СУ) СК по региону.

«8 июля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в лесном массиве в Шимском районе Новгородской области потерялись двое детей 12 и 14 лет», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК в регионе. Уточняется, что дети ушли гулять и заблудились, преступления в их отношении не совершались.

По результатам проверки СК будет принято процессуальное решение.