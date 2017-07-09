В Музее Москвы показали столицу глазами иностранцев
Посетители выставки смогут увидеть, как воспринимали российскую столицу — один из самых интересных и самобытных городов Европы — иностранные гости в течение последних 200 лет
Важная часть экспозиции — художественные свидетельства об образе города в прошлых веках. На фото: работы голландского гравера Питера Пикарта XVII–XVIII веков
Экспонаты выстроены вокруг московской жизни представителей Франции, Англии, Голландии и Германии, которые начали приезжать сюда еще во времена Петра I
Старинные карты города и гравюры из собрания музея
Фрагмент голландской белоглиняной курительной трубки, фрагменты блюда, плитка голландской росписи и фрагмент стенки поливного сосуда, представленные на экспозиции
Одна из главных задач кураторов — показать картину быта москвичей разных эпох
Для нового проекта в музее выбрали самые яркие предметы из художественной коллекции
Путеводитель по Москве, составленный на французском языке для путешественников начала XIX века