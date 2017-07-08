Управление МВД по Калужской области возбудило уголовное дело по факту взрыва гранаты в городе Жиздре под Калугой, в результате которого погиб подросток, еще двое человек были ранены, передает в субботу пресс-служба ведомства.

«Сотрудники полиции по горячим следам установили причастность к незаконному хранению взрывчатого боеприпаса 65-летнего местного жителя, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщили в управлении МВД по региону.

Граната взорвалась 7 июля. Ее нашел 13-летний подросток в сарае родственников. Ребенок погиб на месте. По словам владельца сарая, гранату времен Великой Отечественной войны он нашел много лет назад и забыл о ней. СУ СК РФ Калужской области выясняют подробности произошедшего.